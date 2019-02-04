قرقاش يشيد بمراسم زيارة البابا فرنسيس التاريخية في قصر الرئاسة بأبوظبي

أنور قرقاش وزير الشئون الخارجية الإماراتي

كتبت :سارة عبد الحميد

حضر أنور قرقاش، وزير الشئون الخارجية الإماراتي، الاستقبال الرسمي للبابا فرانسس

، بابا الفاتيكان، في قصر الرئاسة بأبوظبي.

وقال قرقاش، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي، تويتر : "تشرفت بحضور الاستقبال الرسمي للبابا فرانسس

في قصر الرئاسة بأبوظبي".

وتابع: "مراسم رسمية تليق بالزيارة التاريخية ومعانيها الإيجابية، عاصمة الإمارات تحتضن رسائل التعايش والتسامح بكل اقتدار وأريحية".

ووصل البابا فرنسيس أمس الأحد إلى الإمارات، لمشاركة في مؤتمر الأخوة الإنسانية، الذي ينظمه مجلس حكماء المسلمين، تحت رعاية ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد، وبمشاركة قيادات دينية وشخصيات فكرية وإعلامية من مختلف دول العالم.

ويهدف المؤتمر إلى "تفعيل الحوار حول التعايش والتآخي بين البشر وأهميته ومنطلقاته وسبل تعزيزه عالميا".