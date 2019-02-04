بن راشد وبن زايد يؤكدان أهمية زيارة البابا فرنسيس للإمارات

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نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوموكالات :
أكد نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ثقتهما بأن زيارة البابا فرنسيسبابا الكنيسة الكاثوليكية إلي الإمارات، ستسهم في ترسيخ قيم الحوار والتآخي الإنساني والتعايش والتعاون والاحترام بين جميع البشر بجانب العمل على تعزيز السلام والأمان لشعوب العالم.
جاء خلال استقبال الشيخ محمد بن راشد، والشيخ محمد بن زايد، لقداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية لدى وصوله قصر الرئاسة في العاصمة أبوظبي اليوم الاثنين، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، حيث رحبا بزيارة البابا فرنسيس، وأعربا عن سعادتهما بهذه الزيارة التاريخية لرجل السلام والمحبة.
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