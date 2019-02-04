لافروف: العمل على تشكيل اللجنة الدستورية السورية شارف على الانتهاء

وزير الخارجية الروسي

وكالات :

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الاثنين، إن العمل على تشكيل اللجنة الدستورية السورية شارف على الانتهاء، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



وأضاف لافروف - في كلمة أمام طلاب الجامعة الروسية في العاصمة القرغيزية بيشكيك- بالتوازي مع محاربة الإرهاب، هناك مسار سياسي طرحت في إطاره كل من روسيا وتركيا وإيران

مبادرة لتشكيل اللجنة الدستورية السورية بناء على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي عقد العام الماضي في سوتشي، والعمل على تشكيل اللجنة شارف على الانتهاء"، حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية.



وأشار إلى أن القمة الثلاثية بين الرؤساء الروسي فلاديمير بوتين

والتركي رجب طيب أردوغان والإيراني حسن روحاني حول سوريا ستعقد يوم 14 من الشهر الجاري في مدينة سوتشي الروسية.



في سياق آخر، قال وزير الخارجية الروسي إن روسيا مستعدة لمناقشة مسألة إقامة قاعدة عسكرية روسية ثانية مع سلطات قرغيزستان لكن الأمر مازال في نطاق مبادرة من بشكيك.



وأضاف أنها "ليست مبادرتنا، لذلك لأول مرة نسمع بها.. ومستعدون لمناقشة الأفكار التي تشكلت عند الأصدقاء القرغيزيين في مجال الأمن".

