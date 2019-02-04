كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تراجع أسعار الذهب مع احتفالات الصين بالعام القمرى وتقدم المحادثات مع أمريكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين مع تراجع المخاطر بشأن الاستثمار وسط بعض مؤشرات التقدم في محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين ومع تثبيت الدولار.

ووفقًاً لوكالة رويترز، انخفض سعر الذهب 0.4 في المئة الى 1،313.38 دولار للأونصة صباح اليوم، بعد أن وصل إلى 1،326.30 يوم الخميس، وهو أعلى مستوى له منذ 26 أبريل.

كمت انخفضت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.4 في المئة إلى 1،316.8 دولار للأونصة.

وقالت مارجريت يانج: "جاءت الهبوط بعد انخفاض الحماسة للملاذات الآمنة مع تحرك الولايات المتحدة والصين لإبرام صفقة وكثير من الشكوك المحيطة بإغلاق الحكومة الأمريكية، وتم إخلاء بريطانيا الفيدرالية وسياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي".

وقال المستشار الاقتصادى للبيت الابيض لارى كودلو، إن المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين كان لها وقع جيد مع بقاء الكثير من العمل، مما أثار الأمل فى إنهاء المشاجرة التجارية الطويلة بين اكبر اقتصادين فى العالم.

وفي الوقت نفسه، كان الدولار قرب أعلى مستوى خلال أسبوع مقابل الين على خلفية بيانات الوظائف الأمريكية القوية.

وقال يانج: "تشير جداول الرواتب غير الزراعية المتفائلة إلى أن الاقتصاد الأمريكي يكتسب قوة دفع قوية، مما يقلل الطلب على الأصول الآمنة مثل الذهب"، مضيفًا أن ذلك فشل في تغيير وجهة نظر السوق بشأن موقف البنك الفيدرالي المتشائم فيما يتعلق بعملة اليورو النقدية وسياسة تشديد النقد".

وأضافت أنّه على الرغم من علامات الاقتصاد القوي، فمن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة هذا العام، وذلك بفضل تزايد المخاوف بشأن النمو العالمي، وخاصة في الصين وأوروبا.

وقال دانييل هاينز المحلل في ايه.ان.زد " إنّ ما يستحوز انتباه المستثمرون الأن هو محادثات التجارة وما يخرج منها وأي بيانات متابعة تشير إلى استمرار النمو الاقتصادي الإيجابي ستوضح للناس كيفية تحرك البنك الفيدرالي في المدى القصير".

ووفقاً لرويترز، تم كبح تجارة الذهب مع إغلاق أكبر مستهلك للصين طوال الأسبوع للسنة القمرية الجديدة.