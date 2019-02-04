كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تماسيح فى شوارع أستراليا بعد هطول أمطار قياسية وفيضانات (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تسبّب هطول الأمطار القياسي في حدوث فيضانات خطيرة، وطوفان التماسيح إلى الشوارع في مدينة تاونزفيل الساحلية الأسترالية في كوينزلاند.

وغمر منسوب قياسى مياه الأمطار 1.16 متر في المنطقة خلال أسبوع، مما أجبر على فتح سد المدينة لمنع نهر "روس" من كسر ضفتيه.

وحذرت السلطات من تدفق خطير وعالي السرعة على طول نهر روس بعد فتح بوابات الفيضان.

ووفقاً لشبكة "سكاى نيوز" اليوم، أنّه تم نشر الجيش الأسترالي لتسليم حوالي 70000 كيس من الرمل أمام المنازل والمساعدة في إنقاذ السكان الذين أُجبروا على أسطح منازلهم بسبب الفيضانات غير المسبوقة".

وتم رصد التماسيح والثعابين أيضاً من قبل السكان الذين يقاتلون طوفان المطر.

و نشرت "إيرين هان" صورة على موقع فيسبوك لتمساح خارج منزل والدها في شارع أورايلي في ضاحية موندنجبرا.