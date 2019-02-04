كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العالم يُعاني.. النقد الدولي يحذر من تفاقم الديون ويلمح إلى الخليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدم صندوق النقد الدولي، آليات لمساعدة دول العالم على مواجهة أزمة تفاقم الديون، خلال الـ30 عامًا الأخيرة، حيث تجاوزت هذه الديون ضعفي حجم الاقتصاد العالمي.

وذكر تقرير صندوق النقد الدولي، أن العالم يعاني من تفاقم الديون، والتي بلغت، بحسب البيان، نحو 184 تريليون دولار حاليًا، ما يعادل 225% من حجم الاقتصاد العالمي.

وقال الصندوق، في تقريره، إن الديون تراكمت لمستويات قياسية من أزمة الدين، منذ ثمانينات القرن الماضي، حيث أن 40% من البلدان منخفضة الدخل بلغت مرحلة الفشل في سداد ديونها، أو اقتربت منه بشكل أو بآخر.

وأشار الصندوق، إلى حجم الديون الكلية في اقتصاد دول الخليج، حيث جاءت البحرين في المرتبة الأولي بنسبة بلغت 155%، وجاءت قطر في المرتبة الثانية بنسبة 150%، واحتلت الإمارات المرتبة الثالثة بنسبة 127%، فيما بلغ حجم الديون في السعودية نحو 80%، وجاءت عُمان في ذيل المجموعة بنسبة 47%.

وحاول صندوق النقد الدولي، تقديم المُساعدة من خلال طرحه عدة نصائح لمواجهة الديون المتراكمة، وتضمنت 3 نصائح، أبرزها:

- التدقيق في العوائد المنتظرة من المشروعات ومدى القدرة على سداد القروض دون الاستدانة مجددًا.

- الشفافية في عرض الدين العام حتى لا تتراكم التزامات مختفية كبيرة تفاقم الوضع مع الوقت.

- تشجيع التعاون بين الدائنين استعدادا لحالات إعادة هيكلة الدين.