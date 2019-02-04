كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشيلى تحظر استخدام أكياس البلاستيك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبحت تشيلي أول دولة في أمريكا اللاتينية تحظر الأكياس البلاستيكية بالكامل من محلات السوبر ماركت والمتاجر الكبيرة بعد انتهاء الفترة التجريبية في أغسطس من العام الماضي.

وكما هو منصوص عليه في القانون الجديد، سيتم استثناء الأكياس التي تشكل العبوة الغذائية الأساسية، والتي تكون ضرورية لأسباب صحية أو لأن استخدامها يساعد على منع نفايات الطعام، من هذا الحظر.

ومن جانبها، ستنتهي فترة التأقلم للمشروعات الصغرى والصغيرة والمتوسطة في عام 2020، وهى المدة التي ستتمكن فيها هذه المتاجر فقط من تزويد المستهلكين بأكبر قدر ممكن من حقيبتين من البلاستيك لكل عملية شراء يقومون بها.

وفقا للأحكام، سيتوجب على المخالفين دفع غرامة قدرها 370 دولار لكل كيس من البلاستيك في جميع أنحاء شيلي، حيث يتم إنتاج 3,2 مليون كيس من البلاستيك سنويا من أصل 5 مليارات في جميع أنحاء العالم.

وفي يوليو من العام الماضي، أفيد بأن باحثين من شركة شيليوب قاموا بإنشاء أكياس قابلة للذوبان في الماء لا تضر بالبيئة، لتحل محل المشتقات البترولية الضارة بمشتقات الحجر الجيري غير الملوث.