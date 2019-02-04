كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ولى عهد أبو ظبى: زيارة بابا الفاتيكان وشيخ الأزهر للإمارات تعزز قيم السلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية إلى دولة الإمارات في زيارة تاريخية هى الأولى لمنطقة الخليج العربي تستغرق ثلاثة أيام، حيث استقبله الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وقدمت مجموعة من الأطفال باقات من الورود.



ورحب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بزيارة قداسة البابا فرنسيس وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، معربا عن بالغ سعادته بهذه الزيارة التي تكتسب أهمية خاصة على صعيد تعزيز قيم ومفاهيم الأخوة الإنسانية والسلام والتعايش السلمي بين الشعوب إلى جانب أهميتها في ترسيخ روابط الصداقة والتعاون لما فيه خير الإنسانية.



و أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة كانت وستظل منارة للتسامح والاعتدال والتعايش وطرفا أساسيا في العمل من أجل الحوار بين الحضارات والثقافات ومواجهة التعصب والتطرف أيا كان مصدرهما أو طبيعتهما تجسيدا للقيم الإنسانية النبيلة التي تؤمن بها وما يتميز به شعبها منذ القدم من انفتاح ووسطية. و أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة كانت وستظل منارة للتسامح والاعتدال والتعايش وطرفا أساسيا في العمل من أجل الحوار بين الحضارات والثقافات ومواجهة التعصب والتطرف أيا كان مصدرهما أو طبيعتهما تجسيدا للقيم الإنسانية النبيلة التي تؤمن بها وما يتميز به شعبها منذ القدم من انفتاح ووسطية. وأشارإلى أن قداسة البابا فرنسيس وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف يحظيان باحترام وتقدير شعوب العالم كافة لما يقومان به من دور إنساني كبير في تعزيز الحوار والتفاهم على الساحة الدولية وما يبذلانه من جهد مستمر في الدفاع عن القضايا العادلة ونبذ الصراعات والحروب وتعزيز التعايش بين البشر على اختلاف انتماءاتهم الدينية والطائفية والعرقية. وقال إن ما يكسب زيارة قداسة البابا فرنسيس وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف لدولة الإمارات العربية المتحدة رمزية خاصة أنها تأتي خلال العام الذي أعلنه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان عاما للتسامح لتؤكد أن الدور الإماراتي في نشر التسامح والعمل من أجله يتجاوز الإطار المحلي إلى الإطار العالمي وأن تجربة الدولة الرائدة في هذا المجال جعلتها وجهة عالمية لإطلاق المبادرات الحضارية لدعم الإخاء الإنساني.

يرافق قداسة البابا فرنسيس وفد يضم، الكاردينال بياتروبارولين أمين سر دولة الفاتيكان والكاردينال ليوناردو ساندري عميد مجمع الكنائس الشرقية والكاردينال فرناندو فيلوني عميد مجمع تبشير الشعوب ورئيس الأساقفة إدجار بينا بارا رئيس سكرتاريا الدولة ورئيس الأساقفة فرانشيسكو مونتيسيلو باديللا السفير البابوي والأسقف ميجيل أ، وأيوزوجوكسوت أمين سر المجلس الباباوي للحوار بين الأديان والأسقف بول هندر الكبوشي النائب الرسولي لجنوب الجزيرة العربية والمونسينيور جانلوكا بيزولي مسؤول في أمانة سر الدولة والأب سيمون بيتر لوكيامونزي سكرتير السفير البابوي والأب مايكل أوسوليفان المنسق المحلي للزيارة البابوية والأب أنطونيو سبادارو اليسوعي مدير مجلة شيفيلتا كاتوليكا والدكتور باولو روفيني عميد مجمع التواصل.