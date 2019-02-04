العثماني ووزراؤه مدعوون لقصر مراكش..الملك يترأس أول مجلس وزاري في العام الجاري

من المنتظر أن يجتمع الملك محمد السادس، مجددا، بحكومة سعد الدين العثماني في مجلس وزاري، هو الأول خلال العام الجاري.

وأوضحت مصادر مطلعة لـ”اليوم 24″ اليوم الإثنين، أن وزراء حكومة العثماني توصلوا بدعوة لحضور مجلس وزاري، بعد غد الأربعاء، في مدينة مراكش.

يشار إلى أن آخر مجلس وزاري ترأسه الملك محمد السادس، كان في شهر أكتوبر الماضي، تمت خلاله تقديم التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم 2019، والمصادقة على مشروعي قانون، وعلى عدة اتفاقيات دولية.

ذات المجلس، كان الملك قد دعا فيه لإعطاء الأولوية للسياسات الاجتماعية، خاصة في مجالات التعليم والصحة والتشغيل، وتسريع مسلسل الحوار الاجتماعي، ولاسيما فيما يخص تقوية دور المنظومة التعليمية في التكوين والإدماج الاجتماعي والاقتصادي للشباب، وتحسين شروط ولوج المواطنين للخدمات الصحية، والمساهمة في إعادة هيكلة سياسات الدعم والحماية الاجتماعية، والعمل على تقليص الفوارق بين الفئات والجهات.