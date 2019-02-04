بعد إقالة كارلوس غصن.. اجتماع لمجموعة “نيسان” لتحديد خلفه

تعقد شركة “نيسان”، غدا الثلاثاء، اجتماعا لمجلس إدارتها، يتم خلاله تعيين رئيس جديد لمجموعة السيارات اليابانية بدل “كارلوس غصن”، بناء على اقتراح من حليفتها الفرنسية “رينو”.

وأفادت الصحف اليابانية، اليوم الاثنين، أنه من المتوقع اختيار رئيس مجلس إدارة “رينو” الجديد “جان دومينيك” سينار، ليحل محل “كارلوس غصن” الموقوف في اليابان، منذ نونبر الماضي، على أن يدخل تعيينه حيز التنفيذ بعد موافقة المساهمين خلال جمعية عامة استثنائية تعقد، في أبريل المقبل.

وسيصوت المساهمون، أيضا، خلال هذه الجمعية على إقالة غصن، ومساعده “غريغ كيلي”، وقد أقيلا من منصبيهما لدى نيسان بعيد توقيفهما في 19 نونبر الماضي، في طوكيو للاشتباه في قيامهما بمخالفات مالية، غير أنهما احتفظا بمنصبيها في مجلس إدارة المجموعة إلى أن توافق الجمعية العامة على عزلهما.

وأبدى الرئيس التنفيذي الحالي لنيسان “هيروتو سايكاوا” استعداده لتعيين “سينار” خلال مؤتمر صحافي عقده، أخيرا، حيث وصفه بأنه “رجل يمكن التحاور معه”.

والعلاقات متوترة بين “نيسان” ومساهمها الرئيسي “رينو” منذ توقيف “كارلوس غصن” إثر تحقيق داخلي، أجرته الشركة اليابانية، ونقلت عناصره إلى القضاء، متهمة رجل الأعمال الفرنسي البرازيلي اللبناني بارتكاب تجاوزات “خطيرة”.

وندد “غصن”، في مقابلة أجرتها معه “فرانس برس”، الخميس الماضي، بـ”فخ” نصب له، مؤكدا أنه ضحية “خيانة” داخل المجموعة اليابانية، التي اتهما بالسعي إلى التصدي لمشروع كان يعمل عليه لدمج شركات التحالف الثلاثي “نيسانّ، وّ”رينو”، و”ميتسوبيشي موتورز”.