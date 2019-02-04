وظيفة منسق برامج في المعمل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عن الفرصة مؤسسة المعمل للفن المعاصر، مؤسسة غير ربحية تتخذ من مصنع سابق للبلاط في باب الجديد في بلدة القدس القديمة مقرًا لها. يقدم المعمل برنامجًا ثقافيًا حيويًا يخدم المجتمع المحلي وزوار المدينة، ويشمل معارضة وأمسيات موسيقية وورشات تدريبية وإقامات فنية. ومنذ تأسيسه عام 1998، أصبح المعمل مركزا للفن والثقافة واكتساب المعرفة آخذًا على عاتقه بناء جسور مع العالم، ومحتفيًا بمدينة القدس وتاريخها العريق المتعدد الثقافات والممتد عبر الزمن. هدف الوظيفة تطوير الفعاليات والبرامج العامة الخاصة برؤية ورسالة مؤسسة المعمل ذات صلة بسياق عمل المؤسسة. يتم تحديد وتطوير البرامج بالتعاون مع موظفي المؤسسة وشركائها المحليين والدوليين. وظيفة منسق البرامج تشمل التخطيط، وضع الميزانيات، الإشراف على تنفيذ البرامج، التوثيق وكتابة التقارير الخاصة بالبرامج المبنية على شروط من قبل المانحين والممولين. المهام والمسؤوليات تطوير الفعاليات بكل تفاصيلها والتخطيط لتنفيذ المشروع بالتنسيق مع الخطة السنوية المحددة من قبل مؤسسة المعمل . كتابة وصف وأهداف ومخرجات البرامج المكلف بها لتقديمها للممولين والجهات المانحة. إدارة تنفيذ مهام البرامج ضمن الخطة السنوية وأهداف المؤسسة المحددة، بالتنسيق المستمر مع المدير والموظفين. المتابعة مع الممولين والمانحين لتنفيذ مهام البرامج والالتزام المستمر بمتطلبات كتابة التقارير. دعم المدير وفريق عمل المؤسسة في صياغة وتحضير خطة العمل السنوية، عروض المشاريع والميزانيات. التنسيق والتواصل لتنفيذ الفعاليات والنشاطات المشتركة مع شركاء المؤسسة وشبكات التواصل تنسيق ومتابعة جميع المشتريات الخاصة بالفعاليات بالتنسيق مع مدير المكتب والمحاسب. تحضير العقود والاتفاقيات مع المشتركين والمتعهدين والقائمين على الأنشطة، والتأكد من تنفيذها. تزويد مدير مؤسسة المعمل بتقرير أسبوعي عن مجريات الأمور وعن مسار خطة العمل. تجنيد المتدربين والمتطوعين والإشراف عليهم لتنفيذ مهام المشروع المطلوبة والفعاليات في البرنامج. المؤهلات المطلوبة بكالوريوس في الإدارة الثقافية، العلوم الإنسانية أو غيرها من المجالات ذات الصلة. خبرة ثلاث سنوات على الأقل في مجال تخطيط المشاريع والعمل المجتمعي. اهتمام ومعرفة بالتاريخ والثقافة في القدس وفي فلسطين بشكل عام. القدرة على العمل ضمن فريق صغير والتعامل مع ضغط العمل ومواعيد التسليم. مهارات تواصل ممتازة كتابية وشفوية باللغتين الإنجليزية والعربية. مهارات ممتازة في التنظيم وإدارة الوقت والاهتمام في التفاصيل. يفضل من لديه/ها مهارات في استخدام برامج InDesign , Photoshop , Illustrator القدرة على التنقل بين مناطق القدس والضفة. للتقدّم للوظيفة الرجاء إرسال نسخة من السيرة الذاتية ونبذة عن عملك السابق لغاية 500 كلمة إلى [email protected] آخر موعد للتقديم: الأربعاء 13 شباط (فبراير) 2019 الساعة الخامسة مساءً لمزيد من المعلومات، اضغطوا هنا.

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