انت الان تتابع تفاصيل خبر ناجون يروون تفاصيل انفجار ألغام أودى بحياة 4 سعوديين باليمن والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 4 فبراير 2019 12:56 مساءً - كشفت صحيفة "عكاظ" السعودية، اليوم الاثنين، تفاصيل حادثة انفجار ألغام في اليمن، وهو ما أدى إلى مقتل 4 خبراء سعوديين عاملين في مشروع "مسام" لنزع الألغام.

ونشرت الصحيفة مقتطفات من مواد التحقيق في الحادثة التي وقعت في 20 يناير الماضي، في المشروع التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية السعودي، في مدينة مأرب، شرقي اليمن.

وذكرت أن السلطات اليمنية في محافظة مأرب عثرت على جثث 4 من خبراء الألغام، فيما عثر على أشلاء الجثة الـ5 وتعود لخبير من جنوب إفريقيا اسمه "بيتر هيرمنز"، على بعد يتراوح بين 50 و100 متر من موقع الانفجار.

وأضافت الصحيفة أن اللجنة المكلفة بالتحقيق ذكرت أنها راجعت كاميرا التصوير في الموقع والتقت 4 خبراء نجوا في الانفجار، واتضح أن نائب مدير المشروع توجه مع 8 من الخبراء إلى مخزن الألغام ومخلفات الحرب بعد الحصول على إذن من العمليات.

وأوضحت أن اثنين من الخبراء الناجين في الانفجار توليا تحميل السيارات بالأكياس الترابية، وكان آخران داخل المخزن، فيما عمل الخبراء المصروعون على وضع الألغام في السيارة الأولى، حيث عمل 4 منهم على نقلها وبقي الـ5 على متن المركبة لترتيب العبوات ووقع الانفجار في هذه الأثناء.

وأشارت إلى أن الانفجار تسبب باحتراق 3 سيارات أخرى كانت قريبة من موقع الحادث، فيما تضررت سيارتان أخريان تابعتان للمشروع بالشظايا، فضلاً عن إصابة مبنى البرنامج و3 منازل مجاورة بأضرار خفيفة.

و"مسام" هو مشروع إنساني لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام والذخائر غير المتفجرة، أطلقه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في يونيو 2018.

ويعمل المركز السعودي منذ أكثر من نصف عام في نزع الألغام التي زرعها الحوثيون بعدة مناطق في اليمن، حيث تمكن من نزع أكثر من 37 ألف لغم، بينها أكثر من 5600 لغم تم نزعها خلال يناير الجاري.

ومنذ نحو 4 أعوام يشهد اليمن حرباً بين القوات الحكومية، مدعومة بالتحالف السعودي الإماراتي، من جهة، ومليشيات الحوثيين المدعومين من إيران، والذين يسيطرون على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ 2014، من جهة أخرى.

وخلّفت الحرب أوضاعاً إنسانية وصحية صعبة، جعلت معظم السكان بحاجة إلى مساعدات، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، بحسب الأمم المتحدة.