شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال تعتقل 8 فلسطينيين من طولكرم وجنين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، ثمانية شبان فلسطينيين من محافظتي طولكرم و جنين. وأفادت مصادر فلسطينية في المحافظتين، أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة فلسطينيين ، من نزلة عيسى شمال محافظة طولكرم ، من ضاحية ارتاح جنوب طولكرم،و من ضاحية اكتابا، بعد دهم منازل ذويهم، وتفتيشها.

وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال خمسة فلسطينيين من مدينة جنين ومخيمها بينهم الأسير المحرر محمد نصيف غوادرة بعد أن داهمت منزلي ذويهما وفتشتهما.

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