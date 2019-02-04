شركة "بي أند أو بورتس" المملوكة لدبي تعلن وفاة أحد عمالها في بونتلاند

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت شركة "بي أند أو بورتس" المملوكة من قبل حكومة دبي وفاة أحد العاملين لديها في ميناء "بوساسو" في بونتلاند صباح الإثنين في حادثة نتج عنها أيضا إصابة 3 موظفين آخرين.

وذكر الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي على تويتر أن جميع المصابين يتلقون العلاج الطبي اللازم، وأنه جار التحقيق في ظروف الحادث من قبل كل من "بي أند أو بورتس" وسلطات بونتلاند حيث تتعاون الشركة بالكامل مع الجهات المختصة للكشف عن ملابسات الحادثة.

وأشارت الشركة إلى أنه التحقيق لا يزال قائما، ولن تقوم "بي أند أو بورتس" بأي تعليق إضافي إلى أن تتضح الحقائق الكاملة المحيطة بالحادث، مقدمة العزاء لعائلة الموظف المتوفى.