بن زايد يشهد المراسم الرسمية لاستقبال البابا فرنسيس فى أبو ظبى

احتفى الشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبو ظبى، ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بزيارة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، للإمارات فى زيارة هى الأولى من نوعها لمنطقة الخليج، وأبرز مراسم الاستقبال الرسمى، لرأس الكنيسة الكاثوليكية فى القصر الرئاسى بأبوظبى.
وقال بن زايد :"محمد بن راشد ومحمد بن زايد يستقبلان البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، حيث جرت له مراسم استقبال رسمية في قصر الرئاسة بأبوظبى".
وكان البابا فرنسيس قد وصل أمس الأحد للإمارات، فى زيارة تاريخية ويلتقى فيها قيادات دولة الإمارات، وإمام الأزهر الشريف، فى لقاء الأخوة والإنسانية، فى الوقت الذى تحتفل فيه الإمارات بإعلان 2019، عاما للتسامح.
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