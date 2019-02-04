مستشار رئيس الوزارء الياباني يشيد بمشروع المتحف الكبير

أشاد مستشار رئيس الوزراء الياباني كينتارو سونورا، بمشروع المتحف المصري الكبير واستخدام أحدث التقنيات والمعدات لأعمال ترميم الآثار، وما آلت إليه الأعمال في المشروع.

وقال الدكتور طارق توفيق مدير عام شئون الآثار والترميم بالمتحف - فى تصريح اليوم الإثنين - إن رئيس الوزراء الياباني قام زيارة المتحف أمس الأحد، على رأس وفد رفيع المستوى بحضور السفير الياباني بالقاهرة ماساكي نوكي.

وأضاف توفيق أن الزيارة تضمنت جولة داخل معامل الترميم بالمتحف منها معمل ترميم الأخشاب حيث يوجد مقتنيات الملك الذهبي توت عنخ آمون، وأيضا معمل ترميم القطع الثقيلة الذي تضم القطع الضخمة التي ستعرض على الدرج العظيم للترميم مثل تمثال الملك أمنحتب والملك منكاورع، كما تضمنت الجولة زيارة تمثال الملك رمسيس الثاني.