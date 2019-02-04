نفذت وحدات من الجيش السوري، اليوم الإثنين، ضربات بالأسلحة الرشاشة في أطراف بلدة الجنابرة وتل عثمان على محور ريف محردة الشمالي بمحافظة "حماة"، بعد أن رصدت عناصر إرهابية حاولت التسلل والتقدم نحو نقاط الجيش وحققت إصابات دقيقة في صفوفهم.
وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن قوات الجيش اشتبكت أيضا في ريف إدلب الجنوبي مع مجموعة إرهابية خرقت اتفاق منطقة خفض التصعيد على محور بلدة التح، وقضت على عدد من أفرادها.
وفي سياق آخر، أشارت الوكالة إلى أن وحدات الهندسة في الجيش سوف تقوم بتفجير عبوات ناسفة وذخائر من مخلفات الإرهابيين في حي كرم الطراب بمدينة حلب.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش السوري يستهدف العناصر الإرهابية بريفي محردة وإدلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.