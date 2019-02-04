7 معلومات.. تعرف على أقدم كنيسة فى الإمارات

انطلق فى الإمارات لقاء الأخوة الإنسانية، بمشاركة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والبابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثولويكية فى العاصمة الإماراتية أبوظبى، وبالتزامن مع هذا اللقاء، نستعرض أهم 7 معلومات عن كنيسة سانت جوزيف فى العاصمة أبوظبى، حيث أنها الكنيسة الأقدم فى دولة الإمارات، كما أنها تعتبر من بين أقدم الكنائس فى منطقة الخليج.

1- خطة إنشاء الكنيسة طرحت فى 1962 فيما تم وضع حجر الأساس فى فبراير 1964 فى منطقة كورنيش أبوظبى، على أرض أهداها الشيخ طحنون آل نهيان لإقامة الكنيسة.

2- تم افتتاح الكنيسة بشكل رسمى فى عام 1965 لتكون أول قبلة للمسيحيين فى الإمارات.

3- نقلت الكنيسة لموقعها الحالى فى منطقة المشرف فى أبوظبى خلال عام 1981 وذلك بقرار من الشيخ الراحل زايد آل نهيان.

4- تم توسعة كنيسة سانت جوزيف من خلال افتتاح المبنى الجديد الذى يتسع لـ1500 شخص.

5- تعد الكنيسة اليوم صرحا مهما لأكثر من 100 ألف مسيحى كاثوليكى يعيشون على أرض الإمارات.

6- تقيم الكنيسة القداسات بلغات عديدة، من ضمنها العربية والإنجليزية والفرنسية بالإضافة إلى العديد من اللغات الأخرى.

7- تعد كنيسة "سانت جوزيف" من أقدم الكنائس من بين قرابة 45 كنيسة فى الإمارات.