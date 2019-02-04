الرئيس العراقي: ننتظر إيضاحا حول أعداد القوات الأمريكية في البلاد

قال الرئيس العراقي برهم صالح، الإثنين، إن بغداد تنتظر إيضاحاً من واشنطن بشأن أعداد القوات الأمريكية ومهمتها في البلاد، وفقا للعين الإخبارية.

وأضاف صالح في تعليق على تصريحات لنظيره الأمريكي دونالد ترامب حول عزمه الإبقاء على قواته بالبلاد، أن القوات الأمريكية في العراق موجودة بموجب اتفاق بين البلدين ومهمتها مكافحة الإرهاب.

وأكد أن ترامب لم يطلب إذناً من العراق حتى تقوم القوات الأمريكية على أراضيه بمراقبة إيران.

وكان ترامب قال، الأحد، في مقتطفات من مقابلة بثتها قناة "سي بي إس" الأمريكية، إن "إيران مشكلة حقيقية"، موضحاً "أريد أن أكون قادراً على مراقبة إيران".

وتابع أنه "من الضروري الإبقاء على قوات أمريكية في العراق حتى تتمكن واشنطن من مراقبة إيران عن قرب".

وزار ترامب القوات الأمريكية بالعراق بشكل مفاجئ؛ بمناسبة عيد الميلاد، الأمر الذي تسبب في عدم عقد أي لقاءات مع مسؤولين عراقيين خلال الساعات التي قضاها ترامب وزوجته ميلانيا مع جنوده.