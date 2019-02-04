شكرا لقرائتكم خبر عن إسبانيا وبريطانيا تعترفان بخوان غوايدو رئيساً لفنزويلا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ. ف. ب (مدريد، لندن)

اعترفت إسبانيا اليوم (الاثنين) رسميا بزعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو كرئيس بالوكالة، بعدما رفض الرئيس نيكولاس مادورو الدعوة لإجراء انتخابات رئاسية ضمن المهلة التي حددتها دول أوروبية له من أجل ذلك.

وقال رئيس الوزراء بيدرو سانشيز للصحافيين إن "الحكومة الإسبانية تعلن عترافها رسميا برئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية (البرلمان) السيد خوان غوايدو ماركيز كرئيس فنزويلا بالوكالة"، داعيا غوايدو لإجراء انتخابات في أقرب وقت.

كما اعترفت المملكة المتحدة برئيس البرلمان الفنزويلي خوان غوايدو رئيساً بالوكالة لفنزويلا، وفق ما أعلن اليوم وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت.

وقال هانت في تغريدة "نيكولاس مادورو لم ينظّم انتخابات رئاسية خلال مهلة الأيام الثمانية التي حددناها. ولذلك، فإن المملكة المتحدة تعترف الآن مع حلفائها الأوروبيين بغوايدو رئيساً دستورياً بالوكالة إلى حين التمكن من إجراء انتخابات موثوقة".