شكرا لقرائتكم مصر.. الإعدام لـ 8 متهمين في "محاولة اغتيال السيسي" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قضت محكمة مصرية بإحالة أوراق 8 متهمين من أصل 292 متهمًا في قضية محاولة اغتيال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي للمفتي لأخذ الرأي الشرعي بإعدامهم.

وحددت المحكمة جلسة 6 مارس المقبل للنطق بالحكم.

وكانت النيابة العسكرية في مصر قد أحالت 292 متهما إلى المحاكمة العسكرية لاتهامهم بتكوين خلايا إرهابية وتورطهم في عمليات إرهابية، من بينها محاولتان لاغتيال السيسي.

وكشفت التحقيقات عن أن المتهمين ارتكبوا أكثر من 17 عملية إرهابية ومحاولة اغتيال ورصد، وحاولوا اغتيال الرئيس عبدالفتاح السيسي أثناء تأديته العمرة كما اشتروا مواد متفجرة ووضعوها بالطابق 34 بأحد الفنادق، ظنا منهم أن السيسي سيقيم فيه.

واعترف المتهم أحمد بيومي قائد الخلية أن زوجته عرضت ارتداء حزام ناسف لتفجير نفسها خلال أداء السيسي للعمرة حتى تشغل القوات، في الوقت الذي يقوم فيه أعضاء باقي الخلية باستهداف السيسي.

وأكدت التحقيقات ارتكاب المتهمين جرائم قتل 3 قضاة بالعريش في الانتخابات البرلمانية، أثناء وجودهم في فندق سويس إن بالعريش، واستهداف الكتيبة 101 بشمال سيناء عن طريق قذائف الهاون، وزرع عبوات ناسفة بخط سير قوات الجيش والشرطة بالطريق الدولي الساحلي بطريق قسم رابع العريش وتفجيرها، ومحاولة الاستيلاء على كميني أبو سدرة والرفاعي بشمال سيناء، وزرع عبوات ناسفة بطريق مطار العريش استهدفت مدرعات القوات المسلحة والشرطة أثناء مرورها بالطريق، فضلا عن استهداف قسم ثالث العريش باستخدام سيارة مفخخة قادها الانتحاري أحمد حسن إبراهيم منصور.