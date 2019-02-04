وزير فرنسي: غوايدو يملك الشرعية لتنظيم انتخابات رئاسية في فنزويلا

اسماء السيد - باريس: صرح وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الإثنين أن رئيس برلمان فنزويلا خوان غوايدو "يملك الشرعية لإجراء انتخابات" رئاسية في هذا البلد، وذلك بعد انتهاء مهلة حددها الاتحاد الأوروبي للرئيس نيكولاس مادورو للدعوة إلى انتخابات.

وأمهلت دول أوروبية عدة، في طليعتها فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وإسبانيا، مادورو حتى الأحد للدعوة إلى انتخابات رئاسية جديدة، مهددة بالاعتراف بخصمه خوان غوايدو رئيسًا بالوكالة. وقال لودريان في هذا الصدد متحدثًا لإذاعة "فرانس إنتر": "سنتشاور مع أصدقائنا الأوروبيين اليوم".

تابع إنه إزاء "رفض الرئيس مادورو تنظيم انتخابات رئاسية من شأنها إجلاء و(تهدئة) الوضع في فنزويلا (...) نعتبر أن غوايدو يملك القدرة والشرعية لتنظيم هذه الانتخابات". وسئل عن إمكانية اعتراف الاتحاد الأوروبي رسميًا بغوايدو رئيسًا بالوكالة لفنزويلا، فترك جان إيف لودريان المجال مفتوحًا.

وقال "سنتواصل مع زملائنا الأوروبيين لإعادة صياغة هذا الطلب والتصرف، بحيث تتمكن مجموعة اتصال نعتزم إنشاءها لمواكبة العملية الانتقالية من بدء عملها، بمشاركة الدول الأوروبية التي تودّ الانضمام إليها". أضاف "هذا البلد مستنزف اليوم، هناك عدد كبير جدًا من اللاجئين، هناك قمع، هناك تضخم مروع، الشعب في الشارع".

ورفض لودريان الاتهامات بالتدخل التي وجّهتها أخيرًا روسيا الداعمة لمادورو. وقال "هذا ليس تدخلًا، طالما أن هناك أزمة في بلد، وهناك نداء من الرئيس غوايدو لدعمه من أجل إعادة إرساء الديموقراطية".

حظي غوايدو، الذي أعلن نفسه في 23 يناير رئيسًا بالوكالة لفنزويلا، باعتراف الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وعدد من دول أميركا اللاتينية حتى الآن.