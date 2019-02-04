ارتفاع حصيلة انفجار أنبوب النفط في المكسيك إلى 125 قتيلًا

اسماء السيد - مكسيكو: ارتفعت حصيلة انفجار أنبوب نفط في وسط المكسيك في يناير مع إعلان السلطات الصحية الأحد عن 125 قتيلًا، فيما لا يزال عدد من الضحايا في المستشفيات.

اشتعلت النيران في 18 يناير في أنبوب نفط في تلاويليلبان، على بعد نحو 120 كلم شمال مكسيكو، بعدما قام لصوص بثقبه لسرقة محروقات.

جذب هذا التسرب حوالى 700 من سكان البلدة، الذين تهافتوا على جمع الوقود، ففاجأهم الانفجار الذي نجمت منه كتلة نارية.

توفي 68 من الضحايا في موقع الكارثة، و57 في المستشفى. وكان 22 شخصًا لا يزالون في المستشفيات الأحد لإصابات متفاوتة الخطورة، وبعضهم مصابون بحروق في 80% من أجسادهم أو أكثر حتى.

جاءت هذه الحادثة، بينما تنفذ سلطات المكسيك استراتيجية وطنية لمكافحة سرقة المحروقات، التي تسببت بخسائر بقيمة ثلاثة مليارات دولار للدولة المكسيكية في 2017.

