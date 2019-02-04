شكرا لقرائتكم خبر عن "إسكان البرلمان" توافق على قرض بقية 213 مليون يورو لتطوير مصرف كيتشنر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب خلال اجتماعها المنعقد اليوم الإثنين، على اتفاقية قرض بقيمة 213 مليون يورو بشأن مشروع مصرف كيتشنر.
هذا وفقا لما جاء فى قرار رئيس جمهورية رقم (24) لسنة 2019، بشأن اتفاق حكومتى بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي، بشأن مشروع مصرف كيتشنـــــــر، والذي بمقتضاها يقدم البنك للحكومة المصرية قرضًا تبلغ قيمته (213 مليون و900 ألف يورو)، والموقع في لوكسمبورج فى شهر اكتوبر الماضى.
وكانت اللجنة وافقت خلال اجتماعها أمس، على اتفاق قرض تمويل إضافى لبرنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة بالمناطق الريفية، بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولى للإنشاء والتعمير، بمبلغ (300 مليون دولار أمريكي) والموقع في بالي بإندونيسيا.
كانت هذه تفاصيل خبر "إسكان البرلمان" توافق على قرض بقية 213 مليون يورو لتطوير مصرف كيتشنر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.