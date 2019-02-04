شكرا لقرائتكم خبر عن الأعلى للمستشفيات الجامعية للنواب: مبادرة قومية لتطوير أقسام الاستقبال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور حسام عبد الغفار، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، عن وجود مبادرة قومية لتطوير أقسام الاستقبال بكل المستشفيات الجامعية بتكلفة تبلغ 3 مليارات جنيه خلال 24 شهر.

وأوضح عبد الغفار، أن المبادرة بدأت بتطوير مستشفى قصر العينى التعليمى باعتبارها من أكبر المستشفيات التى تستقبل حالات، كاشفا عن تجميع الرسومات والمقايسات الهندسية لتوزيع التطوير على مراحل.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، المُنعقد الآن لمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة التي وردت بتقريرها عن الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2018/2019 فيما يخص موازنة وزارتى التربية والتعليم والتعليم الفنى والتعليم العالى والبحث العلمى.