شكرا لقرائتكم خبر عن "إسكان البرلمان" تناقش اليوم اتفاقية قرض بـ213 مليون يورو لتطوير مصرف كيتشنر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناقش لجنة الإسكان خلال اجتماعها اليوم، الاثنين، قرار رئيس جمهورية رقم (24) لسنة 2019، بشأن الموافقة على اتفاق حكومتى بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي، بشأن مشروع مصرف كيتشنـــــــر، والذي بمقتضاها يقدم البنك للحكومة المصرية قرضًا تبلغ قيمته (213 مليون و900 ألف يورو)، والموقع في لوكسمبورج بتاريخ 16/10/2018.



الجدير بالذكر أن اللجنة وافقت خلال اجتماعها أمس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (22) لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق قرض تمويل إضافى لبرنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة بالمناطق الريفية، بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولى للإنشاء والتعمير، بمبلغ (300 مليون دولار أمريكي) والموقع في بالي بإندونيسيا.