الداخلية السورية تنفي ما يشاع عن خطف الأطفال والنساء في دمشق

نفت ​وزارة الداخلية السورية​ "ما تردد من أنباء في مواقع التواصل الاجتماعي عن خطف النساء والأطفال في العاصمة دمشق"، مشيرةً إلى أن "بعض صفحات مواقع التواصل تتداول بين الحين والآخر ​أخبار​ عن وقوع عماليات خطف أو محاولات من هذا النوع في ​مدينة دمشق​".

ولفتت إلى أنه "لم يتم تسجيل أي حادث خطف في مدينة دمشق، وما يشاع من قبل بعضهم على مواقع التواصل الاجتماعي من وقوع حوادث خطف، غير صحيح وهدفه بث الذعر بين الإخوة المواطنين وخلق حالة من الخوف لديهم"، مؤكدةً أن "جميع أقسام ​الشرطة​ في المدنية تقوم بمهامها على مدار الساعة وتتخذ التدابير والإجراءات اللازمة للحفاظ على ​الأمن​ والطمأنينة ومنع وقوع تلك الجرائم، وجاهزة للاستجابة الفورية وتلقي أي بلاغ يتعلق بهذا الشأن".