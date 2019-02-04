لفت النائب ​جميل السيد​، في تصريح عبر وسائل التواصل الاجتماعي الى أن "رئيس حزب ​القوات​ ​سمير جعجع​، قدّم تسهيلات ل​تشكيل الحكومة​، ومندوبه في ​واشنطن​ جوزف جبيلي حذّر الأميركيين من "سيطرة محور حزب الله،عون، باسيل، عليها"، وسجال حاد بين رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي ​وليد جنبلاط​ ورئيس الحكومة ​سعد الحريري​، وبين النائب ​فيصل كرامي​ ووزير الخارجية ​جبران باسيل​، وكلّهم مشاركون في ​الزواج​ الحكومي. منرجع للحجة: "يا إبني، الله يلعن هالزيجة يلّلي مبلّشة بعشرة آلاف قتيل".

كانت هذه تفاصيل خبر السيد عن الحكومة: "الله يلعن هالزيجة يلّلي مبلّشة بعشرة آلاف قتيل" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.