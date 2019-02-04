جعجع: زيارة البابا للامارات اظهرت الوجه الحقيقي للاسلام

رأى رئيس حزب "القوات اللبنانية" ​سمير جعجع​ في بيان، أن "زيارة قداسة ​البابا فرنسيس​ الثاني الى دولة ​الإمارات العربية المتحدة​ زيارة تاريخية بكل ما للكلمة من معنى. لقد اظهرت هذه الزيارة الوجه الحقيقي للاسلام بعد أن تم تشويهه من قبل جماعات مختلفة ذهب البعض منها في الإجرام إلى حد لم يبلغه أحد قبلها في التاريخ. هذا المشهد الذي رأيناه البارحة في الإمارات يعطي فكرة واضحة عما سيكون عليه المستقبل في ​الشرق الأوسط​".

ووجه "تحية كبيرة للقيادة الإماراتية على هذه الخطوة الشجاعة والمتقدمة والتي ستدفع بالكثيرين إلى الحذو حذوها لأنه بهذه الطريقة يحضر العرب فعلا لربح المستقبل وإعادة أمجاد الماضي. وأما بالنسبة للفاتيكان فكان دائما سباقا في هذا المجال، ونطلب من الله ان يعطي قداسة البابا العمر المديد لمواصلة ​سياسة​ الانفتاح وإحلال السلام والوئام على مستوى البشرية الجمعاء".