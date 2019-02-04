ميشال معوض: زيارة البابا الى أرض الإمارات لحظة مفصلية في عالمنا العربي

لفت عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​ميشال معوض​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن "زيارة قداسة ​البابا فرنسيس​ الى أرض ​الإمارات​ لحظة مفصلية في عالمنا العربي تؤسس لمواجهة زمن التطرف بثقافة السلام والانفتاح والحوار والتلاقي بين الأديان ونهنئ الإمارات وقيادتها على هذه المبادرة التاريخية عسى أن يتعمم هذا النموذج على كل منطقتنا العربية".

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