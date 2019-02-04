أكد رئيس حزب "الكتائب ال​لبنان​ية" النائب ​سامي الجميل​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي "أننا نقدّر ونرحّب بزيارة قداسة ​البابا فرنسيس​ الى دولة ​الامارات​ في هذا الوقت الذي يحتاج فيه ​العالم العربي​ الى الحوار والانفتاح، وندعوه الى زيارة لبنان، الأرض المقدّسة ورمز التعددية".

كانت هذه تفاصيل خبر سامي الجميل: نقدر زيارة البابا إلى الامارات وندعوه لزيارة لبنان رمز التعددية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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