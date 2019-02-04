النشرة: قوة اسرائيلية تفقدت الطريق بين تلال الوزراني ووادي العسل

افاد مراسل "​النشرة​" في ​حاصبيا​ أن "قوة اسرائيلية مدعومة بسيارتي جيب هامر تفقدت الطريق العسكري خلف الجدار العازل ما بين تلال الوزراني ووادي العسل وكذلك عند تخوم ​مزارع شبعا​ وتحديدا ما بين تلال سدانة وبركة النقا، يقابله في الجانب اللبناني نقاط مراقبة مشتركة للجيش واليونفيل في محور المجيدية ومزرعة بسطرة وبركة النقار لمراقبة الوضع".

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