سرحان: على اطلاع تام بالمجال القضائي وجريصاتي وضعني بالجو العام للوزارة

اعتبر وزير الدولة لشؤون ​رئاسة الجمهورية​ ​سليم جريصاتي​ خلال تسلم وتسليم في ​وزارة العدل​ أن "وزير العدل ​ألبير سرحان​ خير سلف ونحن عقدنا وأركان ​القضاء​ سلسلة من اللقاءات من قبل وكان لنا اليوم كلام كبير في كل المواضع الحساسة"، مشيراً إلى أن "سرحان تسلم الامانة بكل صدق وأمانة وتصميم و هو ابن هذه المؤسسة ويعلم الحساسية الخاصة لهذه المؤسسة وأتمنى للوزير الجديد التوفيق في هذه المهمة".

وأكد أن "وزارة العدل كانت في مقدمة الخندق في ​مكافحة الفساد​ وفتحت الملفات وحركت الدعوى العامة في الكثير من الملفات التي تفوح منها روائح الفساد".

من جهته، شكر سرحان، جريصاتي على "وضعه في الجو العام لوزارة العدل لما فيها من صعوبات ومشاكل وكل ما انجره من انجازات و حقق من مشاريع لمصلحة البلد في ​لبنان​"، مؤكداً "أنني على اطلاع تام بالمجال القضائي وجريصاتي وضعني بالجو العام في وزارة العدل بما فيها من مشاكل وانجازات"، مشيراً إلى أن "جميع الأفرقاء متفقون على تعويض الوقت الذي ضاع بتشكيل الحكومة والبيان الوزاري سيقرّ بسرعة".