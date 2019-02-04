قاطيشه: باسيل يلعب دور رئيس الظل ونحن لا نعترف إلا برئيس واحد وهو الرئيس عون

لفت عضو تكتل "الجمهورية القوي" النائب ​وهبي قاطيشه​ إلى أن "كل اللبنانيين شهدوا أن رئيس "​التيار الوطني الحر​" وزير الخارجية ​جبران باسيل​ من أول العهد لحد اليوم يلعب دور رئيس الظل ونحن لا نعترف إلا برئيس واحد وهو ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​، ونحن لم نتعوّد على رئيس ظلّ"، مؤكداً أن "البيان الوزاري السابق نتحفّظ عليه لأننا نرفض ​السلاح​ خارج نطاق الدولة".

وفي حديث تلفزيوني، أشار قاطيشه إلى ان "باسيل كان يحاول إلغاء حزب "​القوات اللبنانية​" بعد اتفاق ​معراب​ وما جرى أكثر من خدش بل جرح عميق ليس بين "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية" بل بين باسيل و"القوات اللبنانية" ولو جرى السير باتفاق معراب لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه الآن"، مؤكداً أن " المكونات لا تحتمل غياب "القوات اللبنانية" في ​الحكومة​ ولو رفضنا لما كانت تشكلت الحكومة فنحن حزب التضحية في هذا البلد".

كما علق قاطيشه على موضوع الخلاف بين رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ ورئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" النائب السابق ​وليد جنبلاط​، قائلا: "نحن لا نقف مع أحد، وهذه الأمور لا تؤثر على المدى البعيد ولا علم لدينا بهذا الموضوع".