زكا بدأ إضرابا مفتوحا عن الطعام: لإدراج قضيتنا في البيان الوزاري

هنأ السجين اللبناني في إيران نزار زكا، الحكومة الجديدة برئاسة سعد الحريري، آملا في أن تكرّس دور الدولة القوية التي تحمي مواطنيها اينما كانوا.
وتمنى ان "يتضمن البيان الوزاري بشكل واضح التزاما ثابتا بقضية المخطوفين والمعتقلين تعسفيا والمفقودين في سوريا وايران واينما كانوا في العالم"، مذكرا الاحزاب والتيارات والشخصيات الوطنية بتعهدهم جعل قضية المخطوفين في صلب البيان الوزاري، لأن هذا الموضوع جامع لكل اللبنانيين"، مؤكدا أن "هذا الملف هو من المواضيع الاساسية التي طرحها رئيس الجمهورية ميشال عون منذ عودته من فرنسا عام 2005".
وذكّر زكا بأنه لا يزال امين عام المنظمة العربية للمعلوماتية والاتصالات اضافة الى مراكز قيادية عديدة في منظمات عالمية، من ضمنها الاتحاد الدولي للاتصالات ITU التابع للامم المتحدة، معلنا أنه بدأ اليوم "اضرابا مفتوحا عن الطعام، لأنه لم يبق لدي اي وسيلة للتعبير عن الظلم والالم الذي يحل بي يوميا والذي لم أعد أحتمله". وآمل ان "تكون هذه الخطوة والألم الناجم عنها دافعا لتثبيت موقف الحكومة الجديدة فتقوم بواجبها تجاه قضية المعتقلين تعسفيا والمفقودين والمخطوفين حول العالم وخصوصا في سوريا وايران".
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