ضاهر: لنعلي الصوت للحفاظ على ما تبقى من مستقبل من اجل اولادنا

رأى النائب ​ميشال ضاهر​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي انه "لاستعادة الثقة ب​الوضع المالي​. أمامنا حلين لا ثالث لهما. أما بوضع ضرائب جديدة لوقف العجز ب​الموازنة​. او بمكافحة الهدر و​الفساد​ الذي استشرى ك​السرطان​ في الجسم اللبناني. وانا متاكد ان اكثرية ​الشعب اللبناني​ هي مع الخيار الثاني . فلنعلي الصوت للحفاظ على ما تبقى من مستقبل من اجل اولادنا".

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