الرئيس عون استقبل عصام سليمان وسمير حمود

استقبل رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ رئيس ​المجلس الدستوري​ ​عصام سليمان​ الذي سلّمه التقرير السنوي عن اعمال المجلس لعام 2018. كما عرض مع المدعي العام التمييزي ​القاضي سمير حمود​ عدداً من الشؤون القضائية بالإضافة إلى عمل النيابات العامة.

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