وهاب لجنبلاط: لو لم يتغطى بك الحريري لما تجرأ دخول الشوف بالقوة

أكد رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق ​وئام وهاب​ "أننا لن ندخل في سجال مع رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" النائب السابق ​وليد جنبلاط​ حول غزوة ​الجاهلية​ ولكن أقول له المسؤول عن دم محمد أبوذياب هو ​عماد عثمان​ وهذا سيظهره التحقيق العسكري ولكن ملاحظة جنبلاط لو لم يتغطى بك رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ لما تجرأ دخول ​الشوف​ بالقوة لذا لقناه درساً فكرامتنا ليست ملكه".

وفي تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، توجه وهاب إلى جنبلاط، قائلا: "يا أستاذ وليد محمد أبوذياب سقط كعقاب لنا لأننا تجرأنا على فضح مغارة ​الفساد​ التي يقودها علاء الخواجا وها أنت بعد أشهر تتبنى موقفنا فمحمد شهيد مواجهة الفساد لذا ذكره لم ينقطع يوماً منذ شهرين وسيستمر لسنوات طويلة وسيهدم الهيكل على رؤوسهم ولو لم يتدخل العقلاء أثناء الغزوة لسقط مئة محمد من الفريقين لأنك عن قصد أو عن غير قصد وفي الحالتين مصيبة كنت ضحية التظليل والإستدراج الذي قام به الحريري إذ حدد لك موعداً في لحظات الغزوة وخرجت لتتبنى موقفه وبعدها تسأل من قتل محمد يرضى القتيل ولا يرضى القاتل".

وأضاف: " يا وليد بك وجه سهامك صوب من يقلقك فعلاً هذه الأيام ولا تشن معارك وهمية على دماء الشهيد محمد أبوذياب فدماء محمد أكبر منكم جميعاً وإذا كنت قلقاً على دور المختارة المقبل في الجبل كما ينقل عنك وتخشى عودة مرحلة 58فما عليك سوى العودة الى منطق العقل وتعزيز الديمقراطية في الجبل فلا رئيس الجمهورية ولا الأمير طلال ولا أنا أعداؤك فتش عن الأعداء بين حلفاء بنيت معهم وهم إسقاط الرئيس السوري بشار الأسد وإنهاء "حزب الله".