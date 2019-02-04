سرقة 20 مليون ليرة من وزارة العدل في ليبيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

ذكرت صحيفة النهار اللبنانية أن مجهول أقدم بالأمس، على سرقة صندوق النيابة العامة في وزارة العدل بطرابلس في ليبيا. وقدِّرت قيمة المسروقات بحوالي 20 مليون ليرة لبنانية، في حين فتحت القوى الأمنية تحقيقاً بالموضوع.

وقد تمت السرقة عبر كسر زجاج محكمة جزاء طرابلس الاولى وطاولت قلم محكمة سير طرابلس وقلم النيابة العامة وتم توقيف مشتبه به.

وأفادت إذاعة صوت لبنان بأنه تم منع المواطنين وموظفي وزارة العدل في طرابلس من الدخول الى غرفه بسبب اكتشاف سرقة يتم التحقيق بها.