محمد اسماعيل - القاهرة - باريس - (د ب أ): أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان أن باريس بصدد "اتخاذ التدابير اللازمة" ردا على رفض الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الامتثال لمهلة منحتها له العديد من الدول الأوروبية للدعوة لانتخابات مبكرة. وقال لودريان في تصريحات إذاعية اليوم الاثنين:"سنتخذ الآن التدابير اللازمة"، دون الكشف عن تفاصيل. وانتهت أمس الأحد مهلة ثمانية أيام كانت عدة دول أوروبية منحتها لمادورو للدعوة إلى إجراء انتخابات رئاسية جديدة. وأعلنت ثماني دول في الاتحاد الأوروبي عزمها السير على خطى الولايات المتحدة وغيرها من الدول والاعتراف بزعيم المعارضة خوان جوايدو رئيساً لفنزويلا. وكان جوايدو، رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان)، أعلن نفسه، في 23 يناير الماضي، رئيسا مؤقتا للبلاد. وأصبحت النمسا أمس الدولة الثامنة في الاتحاد الأوروبي، إلى جانب ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإسبانيا والبرتغال وهولندا وبلجيكا، التي تهدد بالاعتراف بزعيم المعارضة إذا لم يوجه مادورو الدعوة إلى إجراء انتخابات.

كانت هذه تفاصيل خبر فرنسا تعلن عزمها اتخاذ "تدابير" بعد رفض مادورو إجراء انتخابات مبكرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.