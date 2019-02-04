استشهاد مسؤول عسكري يمني بعد إصابته في هجوم غادر لميليشيات الحوثي

أعلن وزير الدفاع اليمني معمر الإرياني أن نائب رئيس هيئة الأركان اليمني صالح الزنداني توفي الأحد، متأثراً بجروح أصيب بها الشهر الماضي في هجوم بطائرة مسيّرة شنه المتمردون الحوثيون على أكبر قاعدة عسكرية في اليمن.
وكتب الإرياني على تويتر "اللواء صالح الزنداني نائب رئيس هيئة الاركان العامة يرتقي شهيداً أثناء تلقيه العلاج اثر إصابته في التفجير الإرهابي بقاعدة العند".
وكان الزنداني من بين 11 شخصاً أصيبوا في هجوم بطائرة مسيّرة في 10 يناير على عرض عسكري في القاعدة الواقعة في لحج، على بعد حوالى 60 كلم شمال عدن، ثاني أكبر المدن اليمنية.
وقتل في الهجوم 7 عسكريين يمنيين موالين للحكومة بينهم مسؤول بارز في الاستخبارات.
وجاءت الضربة بعد أقل من شهر من توقيع الحكومة اليمنية وميليشيات الحوثي اتفاقاً في السويد حول إعادة الانتشار في الحديدة.
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