نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مصادر مقربة من المدير العام ل​قوى الأمن الداخلي​ ​اللواء عماد عثمان​، وتوضيحاً للمغالطات بشأن موضوع إعطائه الإذن بملاحقة عدد من الضباط المشتبه في تورطهم في ملفات فساد، أوضحت أن توقيت إحالتهم لا علاقة له بقريب أو من بعيد بال​سياسة​ بل خلافا لذلك هو لمنع استغلال هذا الموضوع من أي فريق سياسي بوجه قريق آخر، وأن التوقيت مرتبط فقط باكتمال عقد المؤسسات مع ​تشكيل الحكومة​ ​الجديدة​، خاصة أن الجميع يعرف التجاذبات التي رافقت عملية التأليف. وشددت المصادر على أن موضوع المحاسبة في قوى الأمن سيستمر ضمن مبدأ الثواب والعقاب للنهوض بهذه المؤسسة إلى مصاف المؤسسات الحديثة.

كانت هذه تفاصيل خبر مصادر اللواء عثمان للشرق الأوسط: ملاحقة عدد من الضباط لا علاقة له بالسياسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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