مصادر التقدمي للشرق الأوسط: إسناد حقيبة المهجرين لمرشح راسب حالة استثنائية

تعدّ مصادر "​الحزب التقدمي الإشتراكي​" عبر صحيفة "الشرق الأوسط" أن تسليم رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ بإسناد حقيبة المهجّرين إلى مرشّح راسب في ​الانتخابات​ من بلدة بطمة الشوفية، يشكّل حالة استثنائية، لأنه من غير الجائز أن تُسند هذه الوزارة إلى غسان عطاالله وحده من الوزراء في الحكومة ممن خاضوا ​الانتخابات النيابية​ ولم يحالفهم الحظ.

كما أن تسمية وزير الدولة لشؤون النازحين ​صالح الغريب​ عضواً في اللجنة الوزارية لصياغة البيان الوزاري تشكّل ظاهرة غير مسبوقة؛ إذ إنها للمرة الأولى منذ أكثر من 3 عقود تضم لجنة من هذا القبيل وزيرين عن ​الدروز​.