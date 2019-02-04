مصادر التقدمي للشرق الأوسط: إسناد حقيبة المهجرين لمرشح راسب حالة استثنائية

تعدّ مصادر "الحزب التقدمي الإشتراكي" عبر صحيفة "الشرق الأوسط" أن تسليم رئيس الحكومة سعد الحريري بإسناد حقيبة المهجّرين إلى مرشّح راسب في الانتخابات من بلدة بطمة الشوفية، يشكّل حالة استثنائية، لأنه من غير الجائز أن تُسند هذه الوزارة إلى غسان عطاالله وحده من الوزراء في الحكومة ممن خاضوا الانتخابات النيابية ولم يحالفهم الحظ.
كما أن تسمية وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب عضواً في اللجنة الوزارية لصياغة البيان الوزاري تشكّل ظاهرة غير مسبوقة؛ إذ إنها للمرة الأولى منذ أكثر من 3 عقود تضم لجنة من هذا القبيل وزيرين عن الدروز.
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