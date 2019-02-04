الأخبار: الاشتراكي والقوات قد يعترضان على صيغة بند النازحين بالبيان الوزاري

علمت "الأخبار"، أن الجزء المتعلّق بالمقاومة في البيان الوزاري، والتأكيد على حقّ "اللبنانيين بالدفاع عن أرضهم" سيبقى كما ورد في البيان الوزاري السابق. وفي ما خصّ مسألة القوانين الدولية، فإن الصيغة الحالية، تلحظ "التزام لبنان بكل القرارات الدولية بما فيها القرار 1701"، وهو الأمر الذي من المفترض أن يدخل عليها تعديل أن لبنان "يحترم القرارات الدولية ويلتزم بتطبيق القرار 1701"، لأن الصيغة الأولى تعني التزام لبنان بالقرار 1559 وغيره من القرارات التي تصبّ في صالح العدو الإسرائيلي. ولعلّ الأمر الأبرز في الصيغة، هو ترحيب لبنان بالمبادرة الروسية لحلّ أزمة النازحين السوريين، واعتبارها المبادرة الوحيدة التي تقدّم حلّاً عمليّاً للأزمة.
وأكد أكثر من مصدر معني بمناقشة البيان، لـ"الأخبار" أن المتوقّع أن يعترض الحزب التقدمي الاشتراكي الاشتراكي والقوات على صيغة بند النازحين، من دون أن تحدد المصادر تطوّرات الاعتراض وتأثيره على الاتفاق على البيان.
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