الأخبار: الاشتراكي والقوات قد يعترضان على صيغة بند النازحين بالبيان الوزاري

علمت "الأخبار"، أن الجزء المتعلّق ب​المقاومة​ في البيان الوزاري، والتأكيد على حقّ "ال​لبنان​يين بالدفاع عن أرضهم" سيبقى كما ورد في البيان الوزاري السابق. وفي ما خصّ مسألة القوانين الدولية، فإن الصيغة الحالية، تلحظ "التزام لبنان بكل القرارات الدولية بما فيها ​القرار 1701​"، وهو الأمر الذي من المفترض أن يدخل عليها تعديل أن لبنان "يحترم القرارات الدولية ويلتزم بتطبيق القرار 1701"، لأن الصيغة الأولى تعني التزام لبنان ب​القرار 1559​ وغيره من القرارات التي تصبّ في صالح العدو الإسرائيلي. ولعلّ الأمر الأبرز في الصيغة، هو ترحيب لبنان بالمبادرة الروسية لحلّ أزمة ​النازحين السوريين​، واعتبارها المبادرة الوحيدة التي تقدّم حلّاً عمليّاً للأزمة.

وأكد أكثر من مصدر معني بمناقشة البيان، لـ"الأخبار" أن المتوقّع أن يعترض ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ الاشتراكي و​القوات​ على صيغة بند النازحين، من دون أن تحدد المصادر تطوّرات الاعتراض وتأثيره على الاتفاق على البيان.