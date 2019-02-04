عاصفة ثلجية تقطع بعض الطرق فى اسكتلندا البريطانية

تستمر عاصفة ثلجية قوية، في ضرب اسكتلندا البريطانية وقطع بعض الطرق، وتتوقع الأرصاد، أنه من المتوقع استمرار سقوط الثلوج في معظم أنحاء انجلترا وويلز خاصًة في الأماكن المرتفعة.
وأدت العاصفة إلى توقف السيارات وانقلاب بعضها على جانبي الطريق وقد غرزت في الثلج من الطريق.
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