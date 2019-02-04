عاصفة ثلجية تقطع بعض الطرق فى اسكتلندا البريطانية

تستمر ​عاصفة ثلجية​ قوية، في ضرب ​اسكتلندا​ البريطانية وقطع بعض الطرق، وتتوقع الأرصاد، أنه من المتوقع استمرار سقوط ​الثلوج​ في معظم أنحاء انجلترا وويلز خاصًة في الأماكن المرتفعة.

وأدت العاصفة إلى توقف السيارات وانقلاب بعضها على جانبي الطريق وقد غرزت في ​الثلج​ من الطريق.