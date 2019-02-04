مادورو يرفض المهلة الأوروبية ويدعو إلى انتخابات رئاسية

رفض الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو مهلة التي انتهت ليل الأحد وكانت حددتها دول أوروبية من أجل الدعوة لإجراء انتخابات رئاسية في فنزويلا، وإلا فإنها ستعترف بخصمه خوان جوايدو رئيسا بالوكالة.

وخلال مقابلة مع محطة «لا سيكستا» التلفزيونية الاسبانية، قال مادورو إنه لن يرضخ في مواجهة ضغوط«من يطالبون برحيله ويؤيدون رئيس البرلمان المعارض خوان جوايدو.

وتساءل مادورو في المقابلة التي أجريت معه في كراكاس"لمَ يحق للاتحاد الأوروبي أن يقول لبلد أجرى انتخابات إن عليه إعادة الانتخابات الرئاسية لأن حلفاءه اليمينيين لم يفوزوا؟".

وتابع"إنهم يحاولون حشرنا بمهل لإجبارنا على الوصول إلى وضعية مواجهة شديدة الصدامية".

وأشاد مادورو ب"مجموعة اتصال"شكّلتها دول اوروبية واميركية جنوبية وسيلتقي ممثلوها في عاصمة الاوروغواي مونتيفيدو الخميس المقبل.

وقال مادورو"انا أؤيد هذا الاجتماع أراهن بأن هذه المبادرة ستتيح الجلوس على طاولة المفاوضات من أجل حوار بين الفنزويليين لتسوية خلافاتنا وإعداد خطة، وإيجاد مخرج من شأنه حل المشاكل في فنزويلا".

ودعا مادورو البالغ 56 عاما للقاء"وجها لوجه"مع جوايدو، وهو ما رفضه المعارض الشاب بالفعل من قبل.

بدوره، دعا جوايدو، رئيس البرلمان البالغ 35 عاما الذي أعلن نفسه"رئيسا بالوكالة"وتعترف به الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ودول أميركية لاتينية، الاتحاد الأوروبي لتقديم مساعدات إنسانية إلى فنزويلا التي تشهد أزمة اقتصادية خانقة.

وقال جوايدو على تويتر"سنمارس سلطاتنا من أجل التصدي للأزمة وإعادة الديموقراطية وتحقيق الحرية".

ولم يحدد رئيس الجمعية الوطنية بعد موعدا لوصول مساعدات إنسانية أميركية، يعتبر مادورو أنها ستؤدي إلى تدخّل عسكري بقيادة الولايات المتحدة.

وقال جوايدو إنّ ما يصل إلى 300 ألف شخص"يواجهون خطر الموت"في فنزويلا وبحاجة إلى مساعدة إنسانية.

وفي واشنطن، كرر الرئيس الاميركي دونالد ترامب الأحد القول إن التدخل العسكري الاميركي في فنزويلا"خيار"، إلا أنه رفض توضيح ما يمكن أن يدفع الى اتخاذ قرار من هذا النوع، وذلك في مقابلة مع شبكة"سي بي إس"الاميركية.

ودعا رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو والمعارض الفنزويلي خوان غوايدو الأحد إلى إجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة» في فنزويلا بسبب «عدم شرعية» نظام الرئيس نيكولاس مادورو.

وفي اتصال هاتفي بينهما عشية اجتماع في أوتاوا لمجموعة ليما التي تضم دولا من أميركا اللاتينية وكندا شدد الرجلان على اهمية توجيه المجتمع الدولي رسالة واضحة بشأن عدم شرعية نظام مادورو واحترام الدستور الفنزويلي، بحسب بيان أصدره مكتب رئيس الوزراء الكندي.

وفي وقت سابق الأحد، خاطب مادورو جنوده المشاركين في تدريبات عسكرية على الساحل الشمالي الشرقي للبلاد داعيا إياهم إلى «أقصى التلاحم» غادة انشقاق قائد في سلاح الجو وإعلانه تأييد جوايدو.

وقال مادورو إن المعارضة «تريد تفتيت البلاد وتسليمها» للولايات المتحدة وللأثرياء النافذين في فنزويلا.