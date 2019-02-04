انت الان تتابع في يوم الشباب.. «جوايدو» يدعو المعارضة لمظاهرة ضخمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
على ما يبدو أن الاحتجاجات التي تشهدها فنزويلا لإسقاط الرئيس «نيكولاس مادورو» لم تنتهي بعد، إذ دعا زعيم المعارضة «خوان جوايدو» الذي نصب نفسه رئيسا مؤقتا بدًا من الرئيس الحالي مادورو، في خطابه اليوم الأحد للمعارضين إلى تنظيم مظاهرات جديدة، يوم 12 فبراير الجاري، وذلك بالتزامن مع احتفال الفنزولييون بـ«يوم الشباب»، مؤكدًا على أن المظاهرات المناهضة لحكم مادورو ستستمر، حتى تحقق المعارضة أهدافها التي يتظاهرون من أجلها، وفقًا لما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية.
وقطع متظاهرون حركة المرور في شارع فرانشيسكو فاجارد أكبر الشوارع الرئيسية في العاصمة الفنزويلية كاراكاس، استمرارا لحركة الاحتجاج المناهضة للحكومة. وقال مصدر في الشرطة الفنزويلية، «إن المتظاهرين شرعوا في حرق إطارات السيارات بعد مسيرة نظمتها المعارضة في المنطقة؛ مما تسبب بقطع حركة السير على هذا الشريان
وقطع متظاهرون حركة المرور في شارع فرانشيسكو فاجارد أكبر الشوارع الرئيسية في العاصمة الفنزويلية كاراكاس، استمرارا لحركة الاحتجاج المناهضة للحكومة.
وقال مصدر في الشرطة الفنزويلية، «إن المتظاهرين شرعوا في حرق إطارات السيارات بعد مسيرة نظمتها المعارضة في المنطقة؛ مما تسبب بقطع حركة السير على هذا الشريان المروري الهام».
وشددت السلطات الفنزويلية، من إجراءاتها الأمنية، وذلك تحسبًا لجولة جديدة من الاحتجاجات دعا إليها زعيم المعارضة خوان جوايدو الذي نصب نفسه رئيسا مؤقتا ضد الرئيس الحالي مادورو.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، أن الاحتجاجات التي ستكون على نطاق واسع جاءت للمطالبة برحيل الرئيس الفنزويلي مادورو. (التفاصيل)
اقرأ أيضًا: جوايدو يرفض التوسط بينه وبين الرئيس الفنزويلي
كانت هذه تفاصيل خبر في يوم الشباب.. «جوايدو» يدعو المعارضة لمظاهرة ضخمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.