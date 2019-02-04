أبرز 5 معلومات حول تاريخ التطبيع بين الإخوان وتل أبيب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع اشتعال المعركة الدائرة داخل جماعة الإخوان بعد سفر الإعلامى الإخوانى أبو بكر خلاف إلى إسرائيل، وحضوره ندوة عن الأمن القومى الإسرائيلى، أصبح الحديث حول تاريخ تطبيع الإخوان مثار جدل كبير، و"الخليج 365" تكشف فى 5 نقاط تاريخ هذا التطبيع. العلاقة التى أقامها حسن البنا مع اليهود فى أربعينيات القرن الماضى وبالتحديد مع شركة "لافون" الصهيونية. دعوة عصام العريان، عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان فى 2012 لليهود المصريين للعودة إلى وطنهم. رسالة الرئيس المعزول محمد مرسى إلى شيمون بيريز والتى قال فيها "عزيزى شيمون" بيان الإخوان الذى صدر فى القمة العربية فى عام 2017، الذى اعترف فيه بدولة إسرائيل سفر الإعلامى الإخوانى أبو بكر خلاف إلى إسرائيل وحضوره ندوة حول الأمن القومى الإسرائيلى

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