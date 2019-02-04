لأول مرة في مصر.. انطلاق مسابقة المحاكم الصورية بالجامعة البريطانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم:

تنظم كلية القانون في الجامعة البريطانية، اليوم الاثنين، مسابقة "مونرو إي. برايس" الدولية للمحاكم الصورية في جولتها الإقليمية للشرق الأوسط لعام 2019.

وتستمر المسابقة، حتى يوم الخميس 7 فبراير، تحت رعاية محمد فريد خميس رئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية، وبحضور الدكتور أحمد حمد رئيس الجامعة، والدكتور حسن عبدالحميد عميد كلية القانون والمشرف العام على المسابقة.

ويشارك في حفل الافتتاح سامح عاشور نقيب المحاميين ورئيس اتحاد المحامين العرب، والدكتور إسماعيل سليم مدير مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي "CRCICA"، وماهر ميلاد إسكندر المدير التنفيذي والمؤسس لمكتب أندرسن تاكس أند ليجل للمحاماة، بالإضافة لمشاركة السيدة نيفينا كريفوكابيك ممثلًا عن جامعة أكسفورد المنسق الدولي للمسابقة.

وقال الدكتور حسن عبدالحميد عميد كلية القانون في الجامعة البريطانية، إن المسابقة تتضمن في أعمالها الممتدة لثلاثة أيام قيام المنسقين بشرح القواعد الخاصة بالمسابقة مع إعطاء نبذة عن نظام التقييم والدرجات ومواعيد المسابقات، والتوجيهات والإرشادات الخاصة بالمرافعات الشفهية، ليأتي بعد ذلك مواجهات الفرق المشاركة في الجولة التمهيدية للمسابقة ثم الجولة نصف النهائية قبل أن يتنافس الفريقين المتأهلين منها في الجولة النهائية للمسابقة الإقليمية.

وأضاف عبدالحميد: "تختتم أعمال المسابقة بحفل يقام بقاعة الاحتفالات الكبرى في الجامعة البريطانية، ويتم خلاله إعلان نتائج مباريات الفرق المشاركة والفريق الفائز بالمسابقة، وإعلان اسم الفرق المتأهلة للمشاركة في المسابقة الدولية".

وأوضح عميد كلية القانون، أن عدد الفرق المشاركة في الجولات الإقليمية التي تنظمها كلية القانون بالجامعة البريطانية لعام 2019 والبالغ عددها 12 فريقًا، 3 من لبنان وفريق من تونس وفريق من فلسطين و7 فرق من مصر بإجمالي عدد 77 متسابقًا، مؤكدًا أن عدد المحكمين يترواح من 30 إلى 40 محكمًا من الخبراء القانونيين وأساتذة الجامعات المصريين.

يذكر أن (مونرو إي. برايس) هي مسابقة دولية تحاكي في إطارها محكمة دولية لحقوق الإنسان، وتأسست في عام 2008 ضمن برنامج القانون المقارن في الإعلام التابع لكلية القانون بجامعة أكسفورد بالمملكة المتحدة، وتهدف المسابقة لتحسين المستوى الفني لطلّاب القانون وإثقال مهاراتهم القانونية من خلال تهيئة الفرصة لكليات القانون في مختلف جامعات العالم ومشاركتهم من خلال تشكيل فريق مكون من 6 طلاب لتمثيلها في المسابقة.

وجدير بالذكر أن كلية القانون بالجامعة البريطانية فازت بالمركز الأول في هذه المسابقة العام الماضي 2018 والتي كانت قد انعقدت في بيروت.​​