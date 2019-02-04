السبسي والعاهل الأردني يبحثان سبل مكافحة الإرهاب

بحث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني مع الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي في العاصمة التونسية عددا من الملفات الثنائية والإقليمية وسبل تدعيم الجهود في مكافحة الإرهاب.
كما تم الاتفاق خلال الزيارة التي يجريها العاهل الأردني على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين فيالمجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والعسكرية والزراعية والسياحية.
ولجهة النهوض بمستوى التعاون بين البلدين الشقيقين، تم التأكيد على ضرورة تفعيل عمل اللجان المشتركة وزيادة تبادل الزيارات بين الوفود الرسمية وممثلي القطاع الخاص الأردني والتونسي
وتناولت المباحثات أهمية انعقاد اجتماعات اللجنة العليا الأردنية التونسية المشتركة المقررة في عمان العام القادم لجهة انشاء شراكات استثمارية واقتصادية وتبادل الخبرات والتجارب بين الأردن وتونس، وضرورة تفعيل ما توصلت إليه اللجنة المشتركة من قرارات خلال اجتماعاتها في تونس عام2017
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